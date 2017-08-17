الاستثمار: تأسيس وتوسيع 1605 شركات بقيمة 2.4 مليار جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن أن شهر يوليو 2017 شهد العديد من التطورات فيما يتعلق بمحاور عمل الوزارة، ففي مجال الاستثمار تم اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، أما فيما يتعلق بمحور التنمية والتعاون الدولي فتم التوقيع على عدة اتفاقيات، كما شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عدة تطورات هامة.

وأضافت الوزارة، في نشرتها الشهرية لشهر يوليو 2017، أنه بالنسبة للاستثمارات المحلية الخاصة، فقد بلغت 58% زيادة في الاستثمارات الجديدة لتبلغ 2.4 مليار جنيه، مقارنة بشهر يوليو 2016، والتي بلغت 1.5 مليار جنيه، وشهد إجمالي عدد الشركات الجديدة والشركات التي شهدت توسعات ارتفاعا بنسبة 56% خلال يوليو 2017، لتبلغ 1605 شركات (1356 شركة تأسيس و249 شركة توسعات)، مقارنة بنحو 1026 شركة خلال شهر يوليو 2016.

وأوضحت النشرة، أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة والشركات التي شهدت توسعات خلال شهر يوليو 2017 ارتفعت بنسبة 25.2% لتبلغ 5.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.3 مليار جنيه في يوليو 2016، كما ارتفع رأس المال المدفوع للشركات الجديدة التي تم تأسيسها بنسبة 160% ليبلغ 502 مليون جنيه خلال يوليو 2017، مقارنة بنحو 193 مليون جنيه خلال يوليو 2016، وارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التي شهدت توسعات بنسبة 57% لتبلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.33 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2016.

كما أشارت النشرة إلى أن قطاع الخدمات تصدر الشركات التي تم تأسيسها في يوليو 2017 بنحو 505 شركات بنسبة 37.2%، يليه قطاع الصناعة بـ434 شركة بنسبة 32%، ثم قطاعات التشييد والزراعة والاتصالات والسياحة، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في يوليو 2017 نحو 8.5 ألف فرصة، مقارنة بنحو 4.8 ألف فرصة عمل خلال شهر يونيو 2017، فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2016 - 2017 ليصل إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2015 - 2016.

وكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017 عن احتلال مصر المركز الثاني فى معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية بمعدل 27%، بعد الإمارات العربية المتحدة، وقبل المملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب.

شاهد أيضا

وذكرت النشرة، أنه على مستوى إجراءات التيسير على المستثمرين، فتم إطلاق خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، للسماح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم إلكترونيا دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، وتخصيص نافذة خدمات بالمركز لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة، كما تم تشكيل وحدتين لمتابعة وحل مشاكل المستثمرين وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بهدف تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

وأوضحت النشرة، أنه على مستوى الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، أعلنت الوزارة بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة "الكوميسا"، عن عقد مؤتمر "إفريقيا 2017" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ، ديسمبر المقبل، كما تم ضخ استثمارات بقيمة 8.5 مليون جنيه لإطلاق الإنتاج الجديد للسيارة "تويوتا فورتشنر موديل 2017"، وتوقيع عقود استثمار جديدة وتسويات بمنطقة العين السخنة مع 6 شركات بمساحة 16 مليونا و300 متر مربع، إضافة إلى توقيع 4 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون مع رومانيا في ختام أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والاتفاق على تأسيس مجلس مصري مكسيكي، والاتفاق على تشكيل مجلس تنسيقي بين مصر والأردن في مجال الاستثمار، فيما بلغت عدد الموضوعات المعروضة على لجنة فض المنازعات منذ 27 فبراير إلى 11 يوليو 2017م، نحو 203 موضوعات بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة بنحو 4.2 مليار جنيه.

وأشارت النشرة إلى أنه بالنسبة للخدمات المالية غير المصرفية، ارتفع مؤشر (إيجي إكس 30)، خلال تعاملات البورصة في شهر يوليو 2017 ليغلق عند مستوى 13419 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 0.18% مقارنة بشهر يونيو 2017، وبلغت إجمالي قيمة التداول 19.5 مليار جنيه، وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 45 مليون جنيه، وحقق قطاعا الرعاية الصحية والمنتجات المنزلية أكبر الرابحين خلال يوليو 2017 بنحو 14.3 %، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 706 مليارات جنيه، بارتفاع 3% عن يونيو 2016، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين النسبة الأكبر من المعاملات بنسبة 74% يليها الأجانب غير الغرب بنسبة 17% ثم العرب بنسبة 9%، وبلغت نسبة الزيادة في نشاط التأجير التمويلي نحو 7%، وارتفعت خلال النصف الأول من عام 2017 لتبلغ 11.8 مليار جنيه، مقارنة بـ11 مليار جنيه عن نفس الفترة في عام 2016، وارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من 2017 لتبلغ 956 مليون جنيه، وحقق نشاط التخصيم ارتفاعا بنسبة 45% بنحو 3.5 مليار جنيه، وارتفع نشاط التمويل متناهي الصغر بنسبة 10.7% وبنحو 4.96 مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين من هذا النشاط بنسبة 4.3 % حتى مارس 2017، حيث بلغ عددهم 1.9 مليون مستفيد مقارنة بنحو 1.8 مليون مستفيد في نهاية عام 2016.

وذكرت النشرة، أن أهم إجراءات وتطورات الخدمات المالية غير المصرفية، عمل الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دراسة السندات قصيرة الأجل، وإطلاقها أول خريطة رقمية تفاعلية لنشاط التمويل متناهي الصغر على مستوى المراكز، ومساهمتها في مبادرة الشمول المالي من خلال التمويل متناهي الصغر والإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين.

وبالنسبة لنشاط التنمية والتعاون الدولي، فأوضحت النشرة أن إجمالي التمويلات حتى 30 يونيو 2017 وصل إلى 24.4 مليار دولار، وبالنسبة للمسحوبات بلغت نحو 16.5 مليار دولار مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار في 30 سبتمبر 2015، وتم تخصيص 200 مليون دولار من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية لدعم القطاع الخاص والمستثمرين المصريين في إفريقيا، وتخصيص تمويل قيمته 660 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر بمحافظة أسوان.