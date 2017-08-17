المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العدل لمكافحة الفساد

كتب - عمرو علي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص القرار الجمهوري بالموافقة على تعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.

وتضمن القرار رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٧، الموافقة على قرار وزير العدل بندب المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، مساعداً لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين.