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المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العدل لمكافحة الفساد

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مصراوي Masrawy

المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العدل لمكافحة الفساد

10:14 ص الخميس 17 أغسطس 2017

المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العدل لمكافحة الفساد

المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العد

كتب - عمرو علي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص القرار الجمهوري بالموافقة على تعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.

وتضمن القرار رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٧، الموافقة على قرار وزير العدل بندب المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، مساعداً لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين.

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