المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العدل لمكافحة الفساد
المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العدل لمكافحة الفساد
10:14 ص الخميس 17 أغسطس 2017
المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعداً لوزير العد
كتب - عمرو علي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص القرار الجمهوري بالموافقة على تعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.
وتضمن القرار رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٧، الموافقة على قرار وزير العدل بندب المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، مساعداً لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين.
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