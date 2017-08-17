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اليوم.. "مصر للطيران" تسييّر 24 رحلة جوية لنقل 5 آلاف حاج للسعودية

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مصراوي Masrawy

اليوم.. " للطيران" تسييّر 24 رحلة جوية لنقل 5 آلاف حاج للسعودية

10:12 ص الخميس 17 أغسطس 2017

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 24 رحلة جوية لنقل 5 آلاف و682 حاجًا بواقع 16 رحلة جوية إلى جدة تنقل 3 آلاف و858 حاجًا، و8 رحلات إلى مطار المدينة المنورة تنقل 1824 حاجًا للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بالشركة لمصراوي، إن جميع رحلات الشركة المتجهة إلى مطار جدة تقلع جميعها من مطار القاهرة فيما عدا رحلة واحدة من مطار شرم الشيخ تضم حجاج قرعة القاهرة وتنازلات وبعثة الداخلية وتضامن الشرقية وجمعيات مركزية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى حجاج ترانزيت "فيينا ولندن وامستردام وباريس والجزائر"، ورحلتين لنقل الحجاج الفلسطينيين بخلاف شركات السياحة وحج أفراد وأجانب وعمل.

وأضافت المصادر أن رحلات الشركة المتجهة إلى المدينة المنورة ستقل حجاج قرعة أسيوط والفيوم ورحلة خاصة لنقل حجاج باماكو بمالي.

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