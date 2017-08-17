ضبط عاطل بحوزته حشيش في الأهرامات: "كنت هشرب سيجارتين"
ضبط عاطل بحوزته حشيش في الأهرامات: "كنت هشرب سيجارتين"
10:13 ص الخميس 17 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة، القبض على عاطل، عُثر بحوزته على مخدر الحشيش بمنطقة الأهرامات الأثرية.
تحريات العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة، توصلت إلى أنه أثناء تواجد أفراد كمين النصر -المؤدي إلى الأهرامات- اشتبه الرائد تامر الساعي في أحد الأشخاص، ولاحظ إلقاءه علبة سجائر بطريقة غير معهودة.
توجه الضابط لاكتشاف حقيقة الأمر، فتبين أن العلبة بداخلها 3 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وبسؤال المتهم "23 عاما" حاصل على ليسانس حقوق، أكد أنه حضر للتنزه بمنطقة الأهرامات "كنت هشرب سيجارتين هناك".
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحُرر محضر بقسم شرطة الهرم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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