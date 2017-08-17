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الشرطة الهولندية تطوق مبنى للإذاعة بسبب احتجاز رهينة

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مصراوي Masrawy

الشرطة الهولندية تطوق مبنى للإذاعة بسبب احتجاز رهينة

09:49 ص الخميس 17 أغسطس 2017

الشرطة الهولندية تطوق مبنى للإذاعة بسبب احتجاز رهينة

ارشيفيه

أمستردام - (د ب أ):طوقت الشرطة الهولندية مبنى لإذاعة NPO العامة بمدينة هيلفرزوم القريبة من العاصمة أمستردام صباح اليوم الخميس وذلك بسبب احتجاز رهينة في المبنى.وقالت قناة NOS إن رجلا في المبنى يهدد امرأة مستخدما سكينا وإن الشرطة تعتقد أن الأمر خطير وإن الرجل هدد المرأة أمام المبنى ثم دخل معها المبنى الذي توجد به عدة استوديوهات للبث.ولم يعرف المزيد من التفاصيل حتى الآن.

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