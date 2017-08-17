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الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود

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الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود

التحرير

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 607 لسنة 2016، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية العربية والمملكة العربية ، والخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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وأشارت الجريدة إلى أنه تم إصدار هذا القرار بعد الإطلاع على المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، لافتة إلى موافقة مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 14 يونيو 2017.

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