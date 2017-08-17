طقس مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 34 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26- 34

الإسكندرية 26- 32

مطروح 24- 32

بورسعيد 25- 32

دمياط 25- 33

الإسماعيلية 23- 35

السويس 24- 35

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العريش 23- 33

الغردقة 28- 38

شرم الشيخ 30- 38

المنيا 26- 35

الفيوم 26- 35

أسيوط 23- 35

سوهاج 26- 37

الأقصر 27- 39

أسوان 28- 39

الوادى الجديد 27- 38

قنا 28- 39