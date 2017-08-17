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طقس مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 34 درجة

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طقس مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 34 درجة طقس مائل للحرارة.. والقاهرة تسجل 34 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26- 34

الإسكندرية 26- 32

مطروح 24- 32

بورسعيد 25- 32

دمياط 25- 33

الإسماعيلية 23- 35

السويس 24- 35

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شرم الشيخ 30- 38

المنيا 26- 35

الفيوم 26- 35

أسيوط 23- 35

سوهاج 26- 37

الأقصر 27- 39

أسوان 28- 39

الوادى الجديد 27- 38

قنا 28- 39

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