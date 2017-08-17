الملف الاقتصادي يسيطر على مباحثات السيسي ورئيس الجابون

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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الجابونى، على بونجو أونديمبا، بحثا خلالها سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى وكيفية التصدى للتحديات المشتركة التى تواجه إفريقيا، ومستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، وأهمية تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.

وتصدر الملف الاقتصادى مباحثات الرئيسين لتدعيم العلاقات والشراكات الاقتصادية القائمة بين التكتلات والتجمعات الإفريقية المختلفة وسبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية، خاصة فى مجالات الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والتعدين، ومساهمة الشركات المصرية فى جهود تطوير البنية الأساسية بالجابون وما تحتاجه من مرافق ومشروعات.

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ووقّع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ونظيره الجابونى اتفاقا تجاريا لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.