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داخلية حماس: انتحاري يفجر نفسه وسط قوة أمنية على الحدود مع مصر

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داخلية حماس: انتحاري يفجر نفسه وسط قوة أمنية على الحدود مع مصر داخلية حماس: انتحاري يفجر نفسه وسط قوة أمنية على الحدود مع مصر

التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، عن تفجير شخص نفسه، فجر اليوم الخميس، وسط عدد من القوات الأمنية التابعة للحركة على الحدود المشتركة مع جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته منذ قليل، إن حادثًا أمنيًا وقع في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة شرق معبر رفح، بعد أن أوقفت قوة أمنية شخصين لدى اقترابهما من الحدود، فقام أحدهما بتفجير نفسه، مما أدى لمقتله وإصابة الآخر.

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وأسفر التفجير عن إصابة عدد من أفراد القوة الأمنية، وتعرض أحدهم لجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى يوسف النجار لتلقى العلاج، وتجري أجهزة حماس تحقيقات عاجلة حول الحادث، بحسب البيان.

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التحرير

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