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خبير: جولة «السيسي» لإفريقيا متعددة الأهداف والمهام

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خبير: جولة «السيسي» لإفريقيا متعددة الأهداف والمهام خبير: جولة «السيسي» لإفريقيا متعددة الأهداف والمهام

التحرير

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قال الكاتب عطية عيسوي، المُتخصص في الشئون الإفريقية، إن الرئيس عبد الفتاح ، دائمًا ما يهتم بالعلاقات مع كل الدول الإفريقية، وذلك في معرض تعليقه على زيارته لأربع دول إفريقية، تشمل روندا وتنزانيا والجابون وتشاد.

وأضاف عيسوي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد»، مساء أمس الأربعاء، أن كل دولة من هذه الدول لها خصوصيتها، إذ ما يجمع ما بين روندا وتنزانيا، كونهما عضوًا في دول حوض النيل.

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وتابع أن زيارة «السيسي» للجابون تأتي في إطار فتح علاقات جديدة على المستوى الاستثماري والسياسي، كما أن زيارته لتشاد، تأتي للتنسيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن جولة الرئيس الحالية متعددة الأهداف والمهام.

وأوضح عيسوي، أن لكل محطة من هذه المحطات لها خصوصية، لكن يجمعها العامل المشترك، تدعيم العلاقات الثنائية، لأن قارة أفريقيا بها 55 دولة، وأنّ هذه الأصوات مُهمة لمصر في المنتديات الدولية.

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التحرير

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