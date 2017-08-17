أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

Google+ Print
سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم الخميس 17-8-2017، في كافة البنوك بتحديث لحظي، حيث واصل سعر الدولار استقراره منذ فترة الشهرين خلال التعاملات في البنوك المركزية أمام الجنيه المصري، و على الرغم من اعتماد سعر الدولار في السوق السوداء على قيمة العرض والطلب إلا أن سعر الدولار يشهد استقرار أيضا خلال معاملاتها، الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة الحالية أمام الجنيه قد جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري هذا بجانب الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على الاحتياطي الأجنبي في البنوك والذي ساهم في توفير الدولار بشكل كبير في البنوك والسوق السوداء، ووصل سعر الدولار خلال الشهر الماضي إلى ما يقل عن حاجز الـ 18 جنيه، واستمر عند هذا خلال الشهر الماضي مارا بحالة من الاستقرار التي تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي جاءت مع الارتفاعات التي شهدها الإحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

 سعر الدولار اليوم الخميس 17-8-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.76
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.74
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك الإئتمان الزراعي

 

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.78 جنيه للشراء مقابل 17.88 جنيه للبيع.

 
البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.7000 17.8000
مصرف ابو ظبي 17.7400 17.8400
البنك المصري الخليجي 17.7200 17.8200
البنك الأهلي 17.7300 17.8300
بنك القاهرة 17.7000 17.8000
بنك الاسكندرية 17.6800 17.7800
البنك العربي الافريقي 17.7300 17.8300
البنك المركزي 17.7182 17.8182
بنك مصر 17.7200 17.8200
بنك بلوم مصر 17.7300 17.8300
كريدي أجريكول 17.7100 17.8100
بنك التعمير والإسكان 17.7100 17.8100

 

المصدر : مصر 365

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر