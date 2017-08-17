فيتنام: غرق حوالي 800 طفل في النصف الأول من 2017

هانوي - (د ب أ):

ذكرت السلطات الفيتنامية اليوم الخميس أن حوالي 800 طفل غرقوا في الشهور الستة الأولى من 2017 .

وقال دانج هوا نام مدير دائرة رعاية وحماية الأطفال إن البيانات تشير إلى أن 795 طفلا غرقوا في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وعزا نام الموت غرقا إلى مزيج من قلة إشراف الوالدين ونقص منهجي في تعليم السباحة في فيتنام.

وأشارت الحكومة الفيتنامية إلى أن عدد حالات غرق الأطفال كان في المتوسط 2800 حالة سنويا ما بين عامي 2010 و2015 .

وقال نام إنه رغم أن التقدم في برامج الحكومة التي تهدف إلى التعامل مع المشكلة ساعد في تقليل حالات الغرق من 1000 حالة في ذات الفترة من العام الماضي إلا أن "معدل الانخفاض ما زال بطيئا وعدد حالات غرق الأطفال مروع".