الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل ذوي أحد الشهداء الفلسطينيين برام الله

رام الله – (أ ش أ):

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، منزل ذوي الشهيد عادل عنكوش من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى المنزل، حيث قامت بتفخيخه وتفجيره، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في بعض المنازل القريبة، نتيجة عملية التفجير.

يذكر أن الاحتلال كان قد هدم في العاشر من الشهر الجاري، منزلي الشهيدين براء صالح وأسامة عطا من دير أبو مشعل.

وكان الشبان الثلاثة وهم من قرية دير أبو مشعل قد استشهدوا بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم بزعم تنفيذهم عملية طعن في منطقة باب العامود بالقدس بتاريخ 16 /6 /2017 قتلت خلالها مجندة إسرائيلية وأصيب 4 آخرون.