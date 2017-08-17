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مدير أمن قنا: هروب 5 محتجزين من مركز شرطة الوقف

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مصراوي Masrawy

مدير أمن قنا: هروب 5 محتجزين من مركز شرطة الوقف

09:05 ص الخميس 17 أغسطس 2017

مدير أمن قنا: هروب 5 محتجزين من مركز شرطة الوقف

قنا - عبدالرحمن القرشي:قال اللواء علاء العياط - مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إنه تلقى بلاغًا صباح اليوم الخميس، من مأمور مركز شرطة الوقف بهروب 5 محتجزين على ذمة قضايا متنوعة كانوا في طريقهم للعرض على النيابة.وأضاف العياط لمصراوي، أنه انتقل إلى مركز الوقف بشمال قنا لتفقد عمليات البحث عن المحتجزين الهاربين كما أمر بفتح تحقيق جاد حول الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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