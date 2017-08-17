طبيب نفسي: لا تعلم طفلك لغة أجنبية قبل سن 7 سنوات.. والسبب

كتب - هشام عواض:

مع مرور العمر ينمو الإنسان نفسيًا كما ينمو جسديًا، بل أن النمو النفسي هو أخطر من الجسدي، فهو يؤثر على حياته تمامًا ويتغذى هذا النمو روحانيًا.

والطفل في مرحلة ما قبل المدرسة يمر بفترة نفسية تجعله يرغب في الاستقلال ودعم الآخرين، ويجب على الأسرة في هذه المرحلة، مساعدة الطفل على عدم الشعور بالذنب، وتأنيب الضمير حين اقتراف الأخطاء أو التخلف عن القيام ببعض الأدوار، وحثه على التعاون عن طريق إشراكه في الأمور في فعل بعض المهمام مثل الطبخ أو تنظيف البيت.

وقال الدكتور طه أبو حسين، استشاري الصحة النفسية، لـ "مصراوي" إن النمو النفسي للطفل يتأثر مع طبيعة الأسرة من استقرارها أو اضطرابها فالطفل الذي ينشئ في أسرة مضطربة فإنه سيعاني من القلق عند التعامل مع الآخرين.

وأضاف "حسين"، أن الاهتمام بالنمو النفسي للطفل أمر بالغ جدًا، ويرتبط بالتعليم ومنها عدم تعلم الطفل الأقل من 7 سنوات للغة أخرى غير لغته الأم، لأن تعليمه النفسي لا يحتمل لغة أجنبية.

وأكد "حسين"، أن سن 7 سنوات هو سن الثبات عند الطفل، وفيه ينهي مرحلة التأرجح الذي يبدأ منذ عمر سنة، ويثبت الطفل نفسيًا في سن 11 سنة.