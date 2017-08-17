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فنزويلا تستدعي السفير الألماني بسبب انتقادات من نائب ميركل

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مصراوي Masrawy

فنزويلا تستدعي السفير الألماني بسبب انتقادات من نائب ميركل

08:09 ص الخميس 17 أغسطس 2017

فنزويلا تستدعي السفير الألماني بسبب انتقادات من نائب ميركل

كراكاس - (د ب أ):

استدعت فنزويلا، أمس الأربعاء، السفير الألماني لديها احتجاجا على تصريحات انتقد فيها المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كراكاس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال وزير الخارجية خورخي أريازا عقب استدعاء السفير ستيفان أندرياس هيرتسبرج وتسليمه خطاب احتجاج: "ليس لألمانيا ولا أي دولة أخرى حق التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية".

وكان شتيفان زايبرت المتحدث باسم ميركل قال يوم الاثنين الماضي إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عليها أن تنهي "الاعتقالات العشوائية والعنف المفرط ضد منتقدي الحكومة".

وأضاف زايبرت في إشارة إلى إدانة العديد من دول أمريكا اللاتينية للجمعية التأسيسية التي تشكلت مؤخرا في فنزويلا: "نريد ونحتاج إلى عودة سلمية إلى الديمقراطية".

وقال زايبرت إن الجمعية التأسيسية انتزعت الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا التي تسيطر عليها المعارضة، وطالب بضمان حماية النائبة العامة المقالة لويزا أورتيجا.

يذكر أن الجمعية التأسيسية صوتت لصالح إقالة أورتيجا، أحد أبرز منتقدي مادورو، بعد تشكيلها بوقت قصير.

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