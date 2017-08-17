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تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:30 مساءً
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
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ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد 0-2 كاس السوبر الاسباني ( علي سعيد الكعبي )
فيديو
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:10 صباحاً
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