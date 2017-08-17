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زيدان: التتويج بالسوبر الإسباني أفضل بداية للموسم الجديد

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زيدان: التتويج بالسوبر الإسباني أفضل بداية للموسم الجديد زيدان: التتويج بالسوبر الإسباني أفضل بداية للموسم الجديد

التحرير

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أكد الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على سعادته بتتويج فريقه ببطولة السوبر الإسباني، على حساب غريمه التقليدي برشلونة.

وتابع «زيدان»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن التتويج ببطولة السوبر الإسباني، بعد أيام من الفوز بالسوبر الأوروبي، يعتبر أفضل بداية للموسم الجديد.

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وأوضح أن فريقه بدأ اللقاء بشكل جيد، وكان جاهزًا لجميع الاحتمالات في المباراة، مضيفًا: «لدينا الكثير من المواهب، ولدينا الكثير من العمل أيضًا، ونسعى دائمًا للحصول على أفضل النتائج».

وحقق الريال لقب السوبر الإسباني، بعد فوزه مساء الأربعاء، على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، ليقتنص اللقب بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين. 

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التحرير

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