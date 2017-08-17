أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بعد قرارات تونس الأخيرة.. هل يمكن تطبيقها في مصر؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد قرارات تونس الأخيرة.. هل يمكن تطبيقها في ؟

07:56 ص الخميس 17 أغسطس 2017

بعد قرارات تونس الأخيرة.. هل يمكن تطبيقها في مصر؟

تونس وقراراتها الجديدة للمرأة

كتبت- هاجر حاتم:

أثارت القرارات الأخيرة لرئيس الدولة التونسية "الباجي قائد السبسي" جدلًا كبيرًا في تونس والوطن العربي، والتي سمحت بمراجعة حق المرأة في الميراث للتساوي مع الرجل، والسماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم.

اعتبر البعض هذه القرارات بمثابة خطوة شجاعة، بينما رآها البعض منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتقد آخرون أنها تعتبر حملة انتخابية دعائية جديدة لرئيس الدولة.

وذكرت "غفران جابور" مواطنة تونسية لـ "مصراوي" أن مثل هذه القرارات تعتبر فتح لباب الحرية في تونس.

أوضحت عزة كامل ناشطة وباحثة في حقوق المرأة ورئيس مركز act للتواصل لـ "مصراوي" أن هذه القرارت هي حق طبيعي للمرأة، وأنها جاءت في الوقت المناسب، وقالت (بنتمنى أن يحدث هذا في مصر)، ولكن بالطبع سيقابلها الكثير من الانتقادات خاصًة من الرجال.

وأشارت "أمل فهمي" مدير مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي لـ "مصراوي" أن هذا القرار بمناسبة "عيد" للمرأة التونسية، بعد نضال كبير من أجل المساواة بين الرجل والمرأة، في الوقت الذي مازلنا نحن في مصر نحارب من أجل أن تحصل السيدة على ميراثها "أصلًا".

كما قالت نيفين عبيد باحث في القضايا الاجتماعية والتنمية لـ "مصراوي"، "أن الأهم من هذا القرار أن يكون حق مجتمعي وليس رسمي فقط، بمعنى أن يقتنع المجتمع ويوافق على هذا القرار، حتى لا يكون هناك تحايلات تمنع تطبيقه، وبالنسبة لمصر مع الأسف الوضع لا ينبأ بالخير، ومصر تستاهل كل خير وليست اقل من تونس".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • - هذا ما فعله ساحر وعروسه في حفل زفافهما

    هو وهي

  • تونسيات يطالبن بإتاحة الزواج من غير المسلمين

    هو وهي

إعلان

611ff4e24f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر