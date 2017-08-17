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رئيس كوريا الجنوبية: لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية

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مصراوي Masrawy

رئيس كوريا الجنوبية: لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية

06:13 ص الخميس 17 أغسطس 2017

رئيس كوريا الجنوبية: لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية

سول - (د ب أ):

قلل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الخميس من إمكانية اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية، قائلا إن الولايات المتحدة وافقت على عدم القيام بعمل عسكري ضد بدون موافقة سول.

وأدلى الرئيس مون بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه، قائلا :"أؤكد أنه لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى".

وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد وافقا أيضا على إجراء مناقشة بشأن أي خيارات ممكنة مع كوريا الشمالية بغض النظر عن نوع الخيارات التي ستتخذها".

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي في الوقت نفسه من أن كوريا الشمالية "على وشك تجاوز الخط الأحمر".

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