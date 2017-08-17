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مصادر سورية تتهم طيران التحالف بقصف الأحياء السكنية بالرقة ووقوع ضحايا

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مصراوي Masrawy

مصادر سورية تتهم طيران التحالف بقصف الأحياء السكنية بالرقة ووقوع ضحايا

04:13 ص الخميس 17 أغسطس 2017

مصادر سورية تتهم طيران التحالف بقصف الأحياء السكنية بالرقة ووقوع ضحايا

جدة - (أ ش أ):

اتهمت مصادر سورية، طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بارتكاب "مجزرة" جديدة اليوم راح ضحيتها 17 مدنيا في قصف للأحياء السكنية بمدينة الرقة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصادر السورية أن طيران التحالف قصف الأحياء السكنية في مدينة الرقة السورية ما تسبب باستشهاد 17 مدنيا بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات ووقوع أضرار مادية بالبنى التحتية.

وقالت الوكالة السورية إن طيران التحالف كان قد قصف ايضا في يوم 8 من الشهر الجاري مناطق سكنية عدة في مدينة الرقة السورية ما تسبب باستشهاد عشرات المدنيين وإصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المدنيين وممتلكاتهم وبعدها بيومين ارتكب "التحالف ” "مجزرة" اخري راح ضحيتها 19 مدنيا في مدينة الميادين وقرية التبني بريف دير الزور السوري.

وأضافت الوكالة السورية أن هذا التحالف الدولي استخدم في غاراته الجوية على مدينة الرقة أكثر من مرة "أسلحة محرمة دوليا" علي حد قولها، حيث قصف بالقنابل الفوسفورية في يوم 3 من الشهر الجاري مبنى المشفى الوطني وقبلها خلال الأشهر الماضية الأطراف الغربية للمدينة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي بسوريا .

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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