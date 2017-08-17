ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

برلين - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إن عدم إبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه عن النازيين الجدد "خطأ جسيم".

وأضاف جابريل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأربعاء أن: "المساواة بين الجانبين بدلا من أن ينأى (بنفسه) بشكل واضح عن الاحتمالية النازية التي ظهرت هناك يعد، بالطبع، خطأ جسيما".

وألقى ترامب باللوم على "أطراف عديدة" مرارا في أعمال العنف التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري في مسيرة للقوميين البيض في ولاية فرجينيا، وقتلت فيها امرأة وأصيب 19 آخرون عندما دهس سائق بسيارته حشدا من المتظاهرين.

وأضاف جابريل أن :هذا خطأ أيضا. كما يظهر مدى تورط بعض أنصار ترامب في المشهد الراديكالي اليميني في الولايات المتحدة".

وتابع جابريل قائلا إن: "(ستيف) بانون كبير مخططيه الأيديولوجيين مرتبط بهم بشكل وثيق. ينبغي أن يكون هذا درسا لنا في أوروبا حول ما يمكن أن يحدث إذا تركنا لهم العنان".