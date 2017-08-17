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عندما تكره الأم جنينها.. متى يحدث ذلك؟

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مصراوي Masrawy

عندما تكره الأم جنينها.. متى يحدث ذلك؟

02:48 ص الخميس 17 أغسطس 2017

عندما تكره الأم جنينها.. متى يحدث ذلك؟

عندما تكره الأم جنينها.. متى يحدث ذلك؟

كتب - هشام عواض:

تجربة عملية الولادة تجربة سعيدة ومؤلمة في ذات الوقت، فترزق الأم بمولودها، وفي المقابل هناك آلام شديدة بدنية ونفسية، وتستمر الآلام النفسية ما بعد الولادة أيضاً وتتطور إلى اكتئاب، يسميه علماء النفس "اكتئاب ما بعد الولادة".

وأوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ"مصراوي"، أن اكتئاب ما بعد الولادة يجعل الزوجة الغضب والانفعال والتعاسة وفقدان الاهتمام، ويرجع ذلك للتغيرات الهرمونية التي تطرأ على الزوجة بعد الولادة، في الإستروجين والبروجسترون والتي تؤثر على نقص السيروتونين الموصل العصبي المسئول عن الإكتئاب في المخ.

وقال "فرويز"، تستطيع الأم تجنب هذه الأعراض النفسية السيئة، بأن تحاول أن تكون سعيدة وتتذكر أن عملية الولادة جلبت لها طفلها، ففي بعض الأحيان يصل الأمر إلى أن تكره الأم طفلها.

وأضاف "فرويز"، أن الزوج عليه أن يتفهم ما تمر به زوجته من مرحلة نفسية سيئة، حتى لا يضغط عليها ويثير غضبها أكثر.

 

 

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مصراوي Masrawy

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