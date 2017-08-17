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ريال مدريد يقهر برشلونة ويُحقق السوبر العاشر

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ريال مدريد يقهر برشلونة ويُحقق السوبر العاشر ريال مدريد يقهر برشلونة ويُحقق السوبر العاشر

التحرير

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كتب: عاصم سلامة

اكتفي ريال مدريد بهدفين فقط في لقاء العودة للسوبر الإسباني في معقله على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» لتُصبح محصلة اللقائين "5-1" ذهاباً واياباً.

تقدم "ماركو أسينسيو" في الدقيقة 4 من تصويبة صاروخية فاجئت الحارس "تير شتيجين" قبل أن يعزز "كريم بنزيما" من تقدم الميرينجي في الدقيقة 39 في شوط أول شهد اكتساح من طرف واحد.

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وفي الشوط الثاني أجرى المدربين عدة تغييرات تنشيطية لبرشلونة بنزول "ساميدو" بدلا من "بيكيه" لتتحول الطريقية لـ"4-3-3" المعتادة لبرشلونة تبعه نزول "ديليفو" بدلا من "جوميز" وتبديل أخير مركز بمركز "لوكاس دين" بدلا من "البا".

أما تغييرات زيدان فكانت لاعطاء الفرصة بنزول "كاسميرو" بدلا من "كوفاسيتش" و"ثيو" بدلا من "اسينسيو" وأخيرا "سيبايوس" بدلا من "كروس".

السوبر هو العاشر لريال مدريد بعد تحقيقه أعوام 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008،2012.
 

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