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شهود عيان: الانتحاري الذي فجر نفسه على الحدود بين قطاع غزة ومصر "داعشي"

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مصراوي Masrawy

شهود عيان: الانتحاري الذي فجر نفسه على الحدود بين قطاع غزة ومصر "داعشي"

01:49 ص الخميس 17 أغسطس 2017

صورة ارشيفية لعنصرين امنيين تابعين لحركة حماس على

غزة - (أ ف ب):

أعلن الناطق باسم وزارة الداخليّة التي تُديرها حركة حماس أنّ شخصاً مجهولاً فجّر نفسه فجر الخميس قرب نقطة أمنيّة على الحدود بين قطاع غزة ومصر في رفح بجنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد الأمن.

وقال إياد البزم في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "في ساعة مبكرة من فجر اليوم أوقفت قوة امنية شخصين لدى اقترابهما من الحدود الجنوبية لقطاع غزة فقام احدهما بتفجير نفسه مما ادى الى مقتله وإصابة الآخر واصابة عدد من افراد القوة الامنية احدهم بجروح خطيرة".

وبيّن البزم أنّه "تم نقل الإصابات لمستشفى ابو يوسف النجار (في رفح) لتلقي العلاج"، مشدّداً على انّ "الأجهزة الامنية تقوم بإجراء تحقيقاتها حول الحادث"، من دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل.

وقال شهود عيان إنّ الانتحاري من سكّان منطقة "تل السلطان" في رفح وهو من نشطاء جماعة سلفية متشدّدة تنتمي فكريّاً إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وبحسب الشهود فإنّ قوّة أمنيّة كبيرة انتشرت عقب الحادث على طول الحدود بين القطاع ومصر.

وعزّزت حماس الانتشار الأمني على طول الحدود مع منذ شهر، في إطار تفاهمات توصّل اليها وفد من حماس قبل شهر مع السلطات المصريّة.

وهذه المرّة الأولى التي يقع فيها هجوم عنيف يستهدف قوّات الأمن التابعة لحماس في القطاع.

يشار الى أنّ أجهزة الأمن التابعة لحماس تُلاحق باستمرار نشطاء الجماعات السلفيّة المتشددة في القطاع، وكانت اعتقلت عشرات منهم في الأشهر الأخيرة.

هذا المحتوى من

AFP

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