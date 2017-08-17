أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل أكثر من 35 شخصا في تمرد بسجن في فنزويلا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل أكثر من 35 شخصا في تمرد بسجن في فنزويلا

01:42 ص الخميس 17 أغسطس 2017

مقتل أكثر من 35 شخصا في تمرد بسجن في فنزويلا

كراكاس - (د ب أ):

قتل أكثر من 35 شخصا في تمرد داخل سجن في فنزويلا، حسبما أفاد ليبوريو جوارولا، حاكم ولاية أمازوناس.

وكتب جوارولا على حسابه على موقع تويتر أن قوات الأمن الخاصة اقتحمت السجن الواقع في عاصمة الولاية بويرتو أياكوتشو.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • موسكو تندد بالتهديد العسكري الأمريكي "غير المقبول" لفنزويلا

    أخبار

  • مايك بنس: أمريكا تستخدم الاقتصاد والدبلوماسية لحل أزمة فنزويلا

    أخبار

  • برلين تعارض أي حل عسكري بالنسبة لفنزويلا

    أخبار

إعلان

b3b6c1d68d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية