مقتل أكثر من 35 شخصا في تمرد بسجن في فنزويلا

كراكاس - (د ب أ):

قتل أكثر من 35 شخصا في تمرد داخل سجن في فنزويلا، حسبما أفاد ليبوريو جوارولا، حاكم ولاية أمازوناس.

وكتب جوارولا على حسابه على موقع تويتر أن قوات الأمن الخاصة اقتحمت السجن الواقع في عاصمة الولاية بويرتو أياكوتشو.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.