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صورة وخبر: حلب.. أم وطفل في رحلة نزوح

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: حلب.. أم وطفل في رحلة نزوح

01:37 ص الخميس 17 أغسطس 2017

صورة وخبر: حلب.. أم وطفل في رحلة نزوح

أم وطفل في حلب (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

تسبب قصف قوات سوريا الديمقراطية على مناطق في قرية كلجبرين بريف حلب الشمالي في سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، ولا يزال عدد الضحايا مرشحًا للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، فيما ترافق القصف المكثف مع حركة نزوح لمواطنين من القرى التي تعرضت للقصف نحو مناطق مجاورة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي حين قصفت القوات التركية والفصائل المدعومة منها في ريف حلب الشمالي، مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الريف ذاته، بالتزامن مع قصف بعشرات القذائف، استهدف مناطق في محيط مخيم روبار للنازحين ومناطق أخرى قريبة منها في ريف عفرين، بريف حلب الشمالي الغربي.

وفي منطقة جبرين التقط مصور ووكالة الأنباء الفرنسية صورة أم تحمل طفلها داخل شاحنة تقلهم تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية من مخيمات اللجوء المؤقتة في منطقة جبرين على أطراف حلب إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري في شرقي المدينة.

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مصراوي Masrawy

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