انتشال جثتي اثنين من عائلة واحدة بعد غرقهم بمصيف جمصة

الدقهلية - رامي القناوي:

لقي شخصان من عائلة واحدة مصرعهما غرقا بمصيف جمصة بعد أن جرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة، يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي، بوصول كلا من" سيد. م. ن" (15 عاما) طالب بالصف الأول الثانوي، ونجل عمته "عبدالرحمن .ع. ي" (16 عامًا) طالب بالصف الأول الثانوي، ويقيمان منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثتين هامدتين.

انتقل ضباط مباحث قسم بلقاس وبسؤال " ظريفة. ن. ا" (45 عامًا) ربة منزل، عمة المتوفي الأول وخالة المتوفي الثاني، قالت إنه حال قيام المتوفيان بالسباحة ببحر مصيف جمصة جرفهم التيار وغرقا به.

حرر المحضر رقم 64 /2017 عرائض القسم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.