الرئيس الإسرائيلي واثق بقدرة الولايات المتحدة على "مواجهة" معاداة السامية
الرئيس الإسرائيلي واثق بقدرة الولايات المتحدة على "مواجهة" معاداة السامية
01:14 ص الخميس 17 أغسطس 2017
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس وزرائه بنيام
تل أبيب - (أ ف ب):
أبدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، صدمته من جرّاء إطلاق عبارات معادية للسامية خلال مسيرة شهدتها شارلوتسفيل الأمريكية السبت، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة القادة الأمريكيين على مواجهة هذا "التحدي".
وجاءت تصريحات ريفلين في الوقت الذي أثار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا في بلاده إثر إلقائه اللوم في حادث شارلوتسفيل على مؤيدي العنصريّة ومناهضيها على حد سواء.
والهجوم في مدينة شارلوتسفيل نفّذه أحد المتعاطفين مع النازيين، عندمل صدم بسيارته متظاهرين معارضين للعنصريّة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 19 آخرين.
وكتب الرئيس الإسرائيلي في رسالة إلى مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية أنّ "مجرّد رؤية علم نازي -- وهو قد يكون الرمز الأكثر شراسة لمعاداة السامية -- في شوارع إحدى أكبر ديموقراطيات العالم وواحدة من أعز حلفاء إسرائيل، هو أمر يكاد لا يُصدّق".
غير أنّ ريفلين شدد على أنّ "الولايات المتحدة وقادتها يعرفون السبيل لمواجهة هذا التحدي الصعب، وسيُثبتوا للعالم متانة ديموقراطيتهم وقوتها".
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