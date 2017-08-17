10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم كوريا الشمالية اتخذ قرارًا حكيمًا ومنطقيًا للغاية. وجنّب الطرفين كارثة مُحتملة وغير مقبولة، بينما أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف عن معارضته لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، وأكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أن "إيران أكدت عدم وجود أي تسربات في الأنابيب أو بلاغات عن تسريب من ناقلات النفط في إيران".

1- ميركل: ليس هناك ما يبرر نشوب حرب عالمية ثالثة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

سعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تبديد مخاوف الشباب من حدوث حرب عالمية ثالثة في ظل التصعيد اللفظي في الخلاف النووي حول كوريا الشمالية. مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يبرر نشوب تلك الحرب.

2- ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، قال فيها "زعيم كوريا الشمالية اتخذ قرارًا حكيمًا ومنطقيًا للغاية. وجنّب الطرفين كارثة مُحتملة وغير مقبولة".

3- وزير الخارجية التركي: تركيا طالبت ألمانيا بتسليم مشتبه به في محاولة الانقلاب

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ ف ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا طالبت ألمانيا بتسليم زعيم مشتبه به في محاولة الانقلاب التي شهدتها أنقرة العام الماضي، يُزعم أنه مقيم في ألمانيا، مضيفًا: "إذا كان المشتبه به عادل أوكسوز بجمهورية ألمانيا الاتحادية، فإن هناك رغبة في اعتقاله فورا وتسليمه".

4- لافروف: لا يمكننا دعم أفكار تهدف إلى خنق كوريا الشمالية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف عن معارضته لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، وقال إن ""لا يمكننا دعم الأفكار التي يواصل بعض شركائنا طرحها وتهدف حرفيا إلى خنق كوريا الشمالية".

5- الجارالله عن الإعلام القطري: "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"

الكاتب الكويتي البارز، أحمد الجارالله - أرشيفية

قال الكاتب الكويتي البارز، أحمد الجارالله، إن الإعلام القطري يجري عليه المثل القائل "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، مُشيرًا إلى أن ادعاءاته ضد الدول المُقاطعة "مكشوفة".

6- خامنئي: من الأفضل أن تدير أمريكا نفسها بدلا من التدخل في شؤون الآخرين

المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي - أرشيفية

انضم المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي إلى الانتقادات الدولية لأعمال العنف العنصرية التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: "إذا كانت للولايات المتحدة أي قوة، فالافضل لها أن تدير بلدها وتتعامل مع حركة التفوق العنصري بدلا من التدخل في شؤون الدول الأخرى".

7- مسؤول حوثي: لم نعتقل موظفين أممين

عضو المكتب السياسي لجماعة انصار الله الحوثية في اليمن محمد البخيتي - أرشيفية

أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة انصار الله الحوثية في اليمن، احتجاز 12 يمنيا، لم يذكر صفتهم، إلا أنه نفى بأن يكون بينهم موظفون بالأمم المتحدة، ورفض لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- لافروف: أزمة فنزويلا يجب تجاوزها بالحوار

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - أرشيفية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء مؤتمر صحافي مع نظيره البوليفي فرناندو هوانا كوني ماماني ان "الخلافات في فنزويلا يجب تجاوزها في أسرع وقت، وحصريا بوسائل سلمية وبالحوار".

9- وزير النفط الكويتي: لا علاقة لإيران بتسريب الزيت في منطقة المسيلة

وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق - أرشيفية

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء أن "إيران أكدت عدم وجود أي تسربات في الأنابيب أو بلاغات عن تسريب من ناقلات النفط في إيران".

10- قرقاش: أزمة قطر مع جارها ومحيطها.. وخطابها السياسي حبيس التواصل

وزير الدولة الغماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش - أرشيفية

قال وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الثلاثاء، إن "الخطاب السياسي القطري حبيس التواصل مع محازبيه ودفاعي في الغرب عبر فرق مستشاريه"، مؤكدًا أن "أزمة قطر مع جارها ومحيطها، وهو ما على الدوحة أن تدركه عاجلًا".