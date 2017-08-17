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إصابة أفراد من أمن حماس أثناء منع انتحاري من التسلل إلى مصر

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مصراوي Masrawy

إصابة أفراد من أمن حماس أثناء منع انتحاري من التسلل إلى

01:03 ص الخميس 17 أغسطس 2017

إصابة أفراد من أمن حماس أثناء منع انتحاري من التسلل إلى مصر

عناصر من أمن حماس

القاهرة – (مصراوي):أصيب عدد من أفراد الأمن التابعين لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في فلسطين مساء أمس الأربعاء، أثناء تفجير أحد الأشخاص نفسه حال توقيفه قرب الحدود مع مصر.ونقلت وكالة أنباء "شهاب" الفلسطينية عن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، قوله إن قوة أمنية أوقفت شخصين لدى اقترابهما من الحدود في المنطقة الحدودية شرق معبر رفح، قام أحدهما بتفجير نفسه مما أدى لمقتله وإصابة الآخر، فيما أصيب عدد من أفراد القوة الأمنية أحدهما بجروح خطيرة.وذكر البزم، أن طواقم الإسعاف نقلت الإصابات لمستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج.وأكد أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها حول الحادث.ولم تعلق حركة حماس رسمياً حتى الآن على الحادث.وتشهد العلاقات بين مصر وحركة حماس تحسنا ملحوظًا بعد انتخاب يحيى السنوار قائدا للحركة في قطاع غزة وزياراته الأخيرة إلى القاهرة التي التقى خلالها مسؤولين مصريين.وقالت حماس إن الزيارات الأخيرة للسنوار إلى القاهرة أثمرت عن عدد من التفاهمات مع مصر أبرزها بناء جدار كبير على الحدود مع مصر.

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