"دعم مصر" يتعهد بإصلاح تشريعي لتطوير السكة الحديد
"دعم مصر" يتعهد بإصلاح تشريعي لتطوير السكة الحديد
12:52 ص الخميس 17 أغسطس 2017
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كتبت-مروة شوقي:
عقد ائتلاف دعم مصر، اجتماعًا مساء أمس الأربعاء، تناول خلاله حادث قطاري الإسكندرية، حيث ناقش أعضاء الائتلاف وزيري النقل والتنمية المحلية، خطط الحكومة لتطوير مرفق السكة الحديد وما ينبغى أن يقوم به الائتلاف ونوابه لإنجاح هذه الخطط.
أدار الاجتماع النائب طاهر أبو زيد أمين عام الائتلاف لسفر المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف خارج البلاد، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للائتلاف، إن الاجتماع كان إيجابياً حيث شرح الوزيرين رؤيتهم لتطوير مرفق السكة الحديد وسبل تجاوز مشكلات هذا المرفق المهم لجميع المواطنين.
وأضاف متحدث الائتلاف، أن دعم مصر سيضع ضمن أجندته التشريعية أولوية لإصلاح تشريعي يؤدى إلى تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن خطة ائتلاف دعم مصر، للقاء بوزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل للمتابعة الدورية لبرنامج الحكومة والتعرف على حجم الإنجازات والمعوقات التي تؤثر فيه.
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