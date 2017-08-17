اليوم.. سماع الشهود في محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

كتب- طارق سمير:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، للشهود في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و13 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية "أحداث البحر الأعظم".

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.