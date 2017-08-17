اليوم.. محاكمة 493 متهمًا بـ "أحداث مسجد الفتح"

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، محاكمة 493 متهمًا، من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في أحداث العنف والقتل، التي وقعت في منطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلًا، وأصيب فيها 59 آخرون، من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات، أن جماعة الإخوان الإرهابية، قد دعت إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس، وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب، وكوبري أكتوبر، وأشعلوا النيران بالكوبري، والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم شرطة الأزبكية.