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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:17 ص الخميس 17 أغسطس 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مواجهات على الحدود بين القوات الهندية والصينية والرئيس الفنزويلي يصل هافانا، علاوة على مظاهرات مناهضة للرئيس الأمريكي في نيويورك.

1- مواجهات بين القوات الهندية والصينية في منطقة جبلية

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مواجهات بين القوات الهندية والصينية - أرشيفية (أ ف ب)

وقعت مواجهات لفترة وجيزة بين القوات الهندية والصينية في منطقة متنازع عليها في الهيملايا، في تصعيد للازمة المستمرة منذ أشهر بين جيشي القوتين النوويتين، على ما أفاد مسؤولون.

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2- أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد بتقنية الصواريخ

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الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف اليوم (أ ف ب)

أمر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بالتحقيق في معلومات بشأن احتمال تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ.

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3- مادورو يقوم بزيارة مفاجئة لكوبا

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ ف ب)

قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه معارضة في بلاده بزيارة مفاجئة لكوبا حيث زار ضريح الزعيم فيدل كاسترو، بحسب ما أعلنت الصحافة الرسمية الكوبية، الأربعاء من دون تفاصيل اضافية.

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4- موسكو تندد بالتهديد العسكري الأمريكي لفنزويلا

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مقر الكريملين في موسكو (أ ف ب)

نددت موسكو "بالتهديد غير المقبول بتدخل عسكري" الذي لوح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية منذ أشهر.

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5-تظاهرة جديدة أمام برج ترامب في نيويورك

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تظاهرة أمام برج ترامب في نيويورك اليوم (أ ف ب)

تظاهر مئات الأشخاص لليوم الثاني على التوالي، في نيويورك أمام برج "ترامب تاور" الذي عاد اليه الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض، وذلك للتنديد بموقفه إثر أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل.

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مصراوي Masrawy

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