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مد فترة تلقى تظلمات مسابقة 300 معلم بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

مد فترة تلقى تظلمات مسابقة 300 معلم بالوادي الجديد

12:19 ص الخميس 17 أغسطس 2017

مد فترة تلقى تظلمات مسابقة 300 معلم بالوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الأربعاء، إتاحة الفرصة للشباب المتقدمين لمسابقة 300 معلم بمركزي الفرافرة وباريس، والذين لم يصبهم الدور، وتحقيقًا لأكبر قدر من الشفافية في نتائج المسابقة، حيث وجه الزملوط بمد فتره تلقى التظلمات ثلاثة أيام إضافية.

وقال عبد المنعم يونس، مدير العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، إنه جرى مد الفترة عن المقرر لها لتصبح نهاية تلقى التظلمات يوم الجمعة الموافق 18/8 /2017

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مصراوي Masrawy

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