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العرب اليوم: قصف على دمشق ووزير خارجية قطر في الكويت

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: قصف على دمشق ووزير خارجية قطر في الكويت

12:01 ص الخميس 17 أغسطس 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قتلى من الجيش النظامي السوري في دمشق والملك سلمان يأمر بإرسال طائرات لاستضافة الحجاج القطريين، علاوة على وصول وزير الخارجية القطري إلى الكويت.

1- قتلى ومصابون من القوات الحكومية السورية شرقي دمشق

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قصف عنيف على أحياء شرقي دمشق - أرشيفية (أ ف ب)

قتل 15 عنصراً من القوات الحكومية السورية على جبهة جوبر شرق العاصمة دمشق في الوقت الذي اتهم فيه فيلق الرحمن القوات الحكومية بقصف حي عين ترما بالغازات السامة.

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2- أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية القطري

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أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية القطري اليوم (أ ف ب)

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

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3-البرلمان اللبناني يلغي مادة قانونية تجنب المغتصب العقوبة

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مداولات في البرلمان اللبناني - أرشيفية (أ ف ب)

ألغى البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي وناشطون

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4-الملك سلمان يأمر بإرسال طائرات لاستضافة الحجاج القطريين

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أ ف ب)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على ما رفعه له الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وذلك حسبما أفادت موقع قناة "العربية" .

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5- خفر السواحل الليبي يحتجز سفينة إسبانية لإنقاذ المهاجرين

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سفن المهاجرين الأفارقة في البحر الأبيض المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت جمعية إسبانية لمساعدة المهاجرين أن خفر السواحل الليبي احتجز احدى سفنها لمدة لساعتين في المياه الدولية.

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