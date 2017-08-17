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"طبيبات مصر" تنظم قافلة علاج مجانية إلى الإسماعيلية الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

"طبيبات " تنظم قافلة علاج مجانية إلى الإسماعيلية الأسبوع المقبل

11:58 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

دكتورة مي السماحي

القاهرة- مصراوي:

تنظم جمعية "طبيبات مصر" برئاسة دكتورة مي السماحي أستاذ الجلدية بجامعة عين شمس، الأسبوع المقبل، قافلة علاجية لمحافظة الإسماعيلية تحت شعار "في حب مصر، بالتعاون مع شركة "ماكرو جروب" لتقديم الكشف المجاني والأدوية للمحتاجين.

ويشارك بالقافلة مجموعة من أساتذة أمراض الجلدية على رأسهم الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، والدكتور مهيرة السيد رئيس قسم الجلدية بجامعة عين شمس، والدكتور وائل سعودي مدرس الأمراض الجلدية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نشوى رضوان استشاري الأمراض الجلدية ورئيسة جمعية المرأة والإشعاع، والدكتور ماجد الشيخ استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس قسم الأمراض الجلدية مستشفى الجلاء للقوات المسلحة، والدكتورة ايمان سند أستاذة الأمراض الجلدية وجراحات الليزر بكليات الطب.

وتشمل القافلة لقاءات علمية تهدف إلى تطوير المستوى العلمي وتقديم كل ما هو جديد للأطباء بالمحافظات.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة يوم 24 أغسطس الجاري بمحافظة الإسماعيلية بمركز الجلدية بالتعاون مع الدكتورة مروة عبد الخالق رئيسة المركز وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان بهدف تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية بمدن القناة.

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