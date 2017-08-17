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القرموطي يتجول بـ«عجلة» داخل استديو «آخر النهار» (فيديو)

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القرموطي يتجول بـ«عجلة» داخل استديو «آخر النهار» (فيديو) القرموطي يتجول بـ«عجلة» داخل استديو «آخر النهار» (فيديو)

التحرير

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تجول الإعلامي جابر القرموطي، بـ"العجلة" داخل استوديو برنامجه «اَخر النهار»، على الهواء، مع الحاجة فاطمة العجلاتية من محافظة دمياط، تكريمًا لإعلائها قيم بإصلاحها الدراجات.

 ونصحت فاطمة، خلال لقائها مع الإعلامي على قناة «النهار وان»، الشباب العاطل، بضرورة البحث عن أي عمل أو وظيفة يوفر منها قوت يومه، مضيفة: «مافيش وقت للقعاد».

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وكان محافظ دمياط، إسماعيل عبد الحميد طه، كرم فاطمة عبده سنان الشهيرة بـ«فاطمة العجلاتية»، ابنة محافظة دمياط، والتي تعمل بمحل لتصليح الدراجات الهوائية بشارع الشبطاني منذ صغرها، مشيدًا بقصة نجاحه، لكونها تُعد نموذجًا مُشرفًا لكافة شباب ، وقدوة عظيمة لجميع المصريين في ضوء إعلائها لقيم العمل والعطاء والصبر.

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التحرير

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