أزهرية عن مساواة المرأة بالرجل: غضب الله سيلحق بنا (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساواة المرأة مع الرجل في الميراث مخالف للشريعة الإسلامية، مضيفة: «سيلحق غضب الله بنا وفي هذه الدعوة ظلم كبير للمرأة».

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار وان»، أن رفض الأزهر الشريف مقترح تونس بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وزواج المرأة من غير المسلم، لا يعد تدخلا في شئون الدول الداخلية؛ لكونه أمرا يخص الشريعة الإسلامية.

شاهد أيضا

وتابعت أن الأزهر لن يتخلى عن دوره في بيان صحيح الإسلام، كما أنه يحذر من إطلاق لفظ الكفر على أي إنسان أو أي مجتمع.