قيادي: خسائر «غزل المحلة» في 10 أيام ضعف قيمة حقوق العمال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال ناجي حيدر، القيادي العمالي، إن خسائر شركة غزل المحلة في 10 أيام بسبب الإضراب 48 مليون جينه، موضحًا أن إجمالي حقوق العمال في العام الواحد 24 مليون فقط، أي أن خسائر الشركة في الإضراب تعادل ضعف حقوق العمال المطلوبة.

وأضاف حيدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن هناك تجاهل تام لمطالب عمال غزل المحلة، على الرغم من أن العامل يؤدي عمله كما يجب، وفي حالة التقصير يتم توقيع الجزاء عليه، مشدّدًا على أن العمال ليس سببًا في خسائر الشركة كما تزعم الحكومة.

شاهد أيضا

أكد القيادي العمالي، أن خسائر غزل المحلة «ممنهجة»، وهناك من يحاول يتخريب الشركات ويعلق فشله على تقصير العمال، متسائلًا: «لماذا لا يحاسب من تسبب في خسارة الشركة 33 مليار جنيه؟».

وأوضح حيدر، أن «البرلمان وعد بحل الأزمة وطالب العمال بالعودة لتشغيل المصنع، ولكن حتى الآن لا توجد موافقات على الصرف».