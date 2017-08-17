الفقي: الضرورة تقتضي زيادة مدة الرئاسة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور مصطفى الفقي؛ أستاذ العلوم السياسية ومدير مكتبة الإسكندرية، إنه من الخطأ الحديث عن تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن البعض يرى أن التعديل بمثابة فتح لصندوق الشر والسحر ويؤدي إلى التجرؤ على الدستور كثيرًا.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، الأربعاء، أنه يرى أن 4 سنوات فترة رئاسية غير كافية، مشدّدًا على أن الضرورة تقتضي تعديل الدستور لزيادة مدة فترة الرئاسة.

شاهد أيضا

أكد المحلل السياسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس طالبًا للسلطة، ولكنه صاحب مشروع يريد أن يُكمله، مشيرًا إلى أن تغيير عدد فترات الرئاسة ليس في صالح أي أحد، موضحًا أن العبث بالدستور يتطلب حذرًا شديدًا.