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الفقي: الضرورة تقتضي زيادة مدة الرئاسة

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الفقي: الضرورة تقتضي زيادة مدة الرئاسة الفقي: الضرورة تقتضي زيادة مدة الرئاسة

التحرير

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قال الدكتور مصطفى الفقي؛ أستاذ العلوم السياسية ومدير مكتبة الإسكندرية، إنه من الخطأ الحديث عن تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن البعض يرى أن التعديل بمثابة فتح لصندوق الشر والسحر ويؤدي إلى التجرؤ على الدستور كثيرًا.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في »، عبر فضائية «MBC مصر»، الأربعاء، أنه يرى أن 4 سنوات فترة رئاسية غير كافية، مشدّدًا على أن الضرورة تقتضي تعديل الدستور لزيادة مدة فترة الرئاسة.

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أكد المحلل السياسي، أن الرئيس عبد الفتاح ليس طالبًا للسلطة، ولكنه صاحب مشروع يريد أن يُكمله، مشيرًا إلى أن تغيير عدد فترات الرئاسة ليس في صالح أي أحد، موضحًا أن العبث بالدستور يتطلب حذرًا شديدًا.

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التحرير

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