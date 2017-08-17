غدًا.. غادة كريم تحتفل بصدور الطبعة السادسة من كتاب "رسائل حريمي جدا"

القاهرة- مصراوي:

تشهد مكتبة "أ" بالمعادي، غدًا الخميس، التوقيع الثالث للكاتبة غادة كريم احتفالا بصدور الطبعة السادسة من كتاب "رسائل حريمي جدا" والذي صدر منذ أقل من عام، والطبعة العاشرة من كتاب "علامات الحب السبعة" الذي صدر عام 2016.

وكانت الكاتبة غادة كريم احتفلت الأسبوع الماضي بتوقيع الكتابين في الإسكندرية بحضور العديد المهتمين بالحركة الأدبية في مصر وعدد من القراء الذين أشادوا بالأعمال الأدبية للكاتبة.

وحاولت الكاتبة في كتابها "رسائل حريمي جدا" من خلال 40 رسالة وجهتها لتحصين المرأة من دوامة التجارب الحياتية.

وصدَرت الكتاب برسالة جامعة قالت فيها "تمنيتُ أن تصلني تلك الرسائل يومًا. أن اقرأ الخريطة جيدًا قبل أن أخوض التجارب تائهة أحارب وحدي في هذا العالم. ولأني لم أجد من يدلني على الطريق، كتبتُ للنساءِ رسائل عمَّا يدور داخل عقلها وقلبها. قفزت بكُلّ شجاعة من خانة المرسل إليه إلى خانة الراسل. أردت أن أعبِّر عن لسان حال كل امرأة .. لتعرف أنها ليست وحيدة في هذا العالم القاسي. كلنا نعاني ما تعانين ياعزيزتي، لكنكِ لا تعرفين ذلك، وسويًّا .. سوف تؤنس تلك الكلمات عالمك. بعد ولادة روح ينزف الرحم أربعين يومًا، وبعد أن تموت روح نعلن الحداد أربعين يومًا أيضًا. شيءٌ ما في هذا الرقم يربط بين الحياة والموت.لذلك.. هذه رسائلي الأربعين إليك".

بينما استطاعت الكاتبة في "علامات الحب السبعة" أن تتوصل إلى مفاتيح هذا اللغز من خلال 7 علامات، كل علامة منهم تكتشف للإنسان عن ذاته خلال رحلة حياته، وكيف يؤثر فيه الحب مع الله ومع الآخر وأولاده ويفهم من خلاله أشياء جديدة عن نفسه.