أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مادورو يقوم بزيارة مفاجئة لكوبا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مادورو يقوم بزيارة مفاجئة لكوبا

11:44 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

مادورو يقوم بزيارة مفاجئة لكوبا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

هافانا - (أ ف ب):

قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه معارضة في بلاده، الثلاثاء بزيارة مفاجئة لكوبا حيث زار ضريح الزعيم فيدل كاسترو، بحسب ما أعلنت الصحافة الرسمية الكوبية، الأربعاء من دون تفاصيل اضافية.

وكتبت صحيفة "غرانما" الرسمية "في الذكرى الحادية والتسعين لمولد القائد، لم يفوت الرئيس الفنزويلي فرصة تكريم الرجل الذي وقف دائما إلى جانب الثورة البوليفارية"، التي أطلقها الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز.

كذلك، نشر الحزب الشيوعي الكوبي صورا تظهر مادورو إلى جانب زوجته سيسيليا فلوريس والرئيس الكوبي راؤول كاسترو ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز.

توفي فيدل كاسترو في نوفمبر الفائت، ويقع ضريحه في مقبرة سانتا ايفيجينيا في مدينة سانتياجو دي كوبا التي تعتبر مهد الثورة الكوبية على بعد 960 كلم شرق هافانا.

ويواجه مادورو موجة تظاهرات مناهضة له منذ أربعة أشهر وفرضت عليه واشنطن عقوبات. لكنه لا يأبه لتحذيرات المجتمع الدولي معولا على دعم الجيش وبعض حلفائه مثل كوبا وروسيا والصين.

والاسبوع الفائت، ذكر الرئيس الكوبي نظيره الفنزويلي بانه "لن يكون وحيدا" في معركته السياسية.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مايك بنس يلتقي مع لاجئين فنزويليين ويتعهد بالضغط على مادورو

    أخبار

  • الجمعية التأسيسية الفنزويلية تندد ب"التهديدات الوقحة" لترامب

    أخبار

  • الأزمة في فنزويلا: يهدد بعمل عسكري.. وكراكاس تعتبره "عمل جنوني"

    أخبار

  • ترامب يتحدث عن خيار عسكري ممكن في فنزويلا

    أخبار

إعلان

ae95ec4ed9.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

الجمهوريون ينتقدون أحدث تصريحات ترامب بشأن مسيرة القوميين

الجمهوريون ينتقدون أحدث تصريحات ترامب بشأن مسيرة القوميين