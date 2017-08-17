مادورو يقوم بزيارة مفاجئة لكوبا

هافانا - (أ ف ب):

قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه معارضة في بلاده، الثلاثاء بزيارة مفاجئة لكوبا حيث زار ضريح الزعيم فيدل كاسترو، بحسب ما أعلنت الصحافة الرسمية الكوبية، الأربعاء من دون تفاصيل اضافية.

وكتبت صحيفة "غرانما" الرسمية "في الذكرى الحادية والتسعين لمولد القائد، لم يفوت الرئيس الفنزويلي فرصة تكريم الرجل الذي وقف دائما إلى جانب الثورة البوليفارية"، التي أطلقها الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز.

كذلك، نشر الحزب الشيوعي الكوبي صورا تظهر مادورو إلى جانب زوجته سيسيليا فلوريس والرئيس الكوبي راؤول كاسترو ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز.

توفي فيدل كاسترو في نوفمبر الفائت، ويقع ضريحه في مقبرة سانتا ايفيجينيا في مدينة سانتياجو دي كوبا التي تعتبر مهد الثورة الكوبية على بعد 960 كلم شرق هافانا.

ويواجه مادورو موجة تظاهرات مناهضة له منذ أربعة أشهر وفرضت عليه واشنطن عقوبات. لكنه لا يأبه لتحذيرات المجتمع الدولي معولا على دعم الجيش وبعض حلفائه مثل كوبا وروسيا والصين.

والاسبوع الفائت، ذكر الرئيس الكوبي نظيره الفنزويلي بانه "لن يكون وحيدا" في معركته السياسية.