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62 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

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مصراوي Masrawy

62 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

11:40 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

62 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

باريس - (أ ف ب):

أبدى 62 بالمئة من الفرنسيين عدم رضاهم عن اداء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاشهر الثلاثة الاولى من ولايته التي تستمر خمس سنوات، بحسب استطلاع لمركز "هاريس التفاعلي" نشر الاربعاء.

في المقابل ابدى 37 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع رضاهم عن ماكرون.

وبحسب الاستطلاع، فإن الأكثر استياء هم مناصرو الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف،94%) والحزب الشيوعي وفرنسا المتمردة (اليسار الراديكالي، 87%)، وبدرجة أقل حزب الجمهوريين (يمين،75%) والحزب الاشتراكي (يسار،57%).

أما حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام"، فقد بلغت نسبة الاستياء بين مناصريه 11 بالمئة.

وصنفت غالبية الفرنسيين الاصلاحات التي تطرحها ادارة ماكرون بحسب الاولوية.

فقد حل اصلاح النظام التعليمي في المرتبة الاولى (76%) أمام أخلاقيات الحياة العامة (74%) ثم توحيد أنظمة التقاعد (72%) ثم اصلاح قانون العمل (56%)، بحسب الاستطلاع الذي اجراه المركز لمصلحة موقع التوظيف "انديد".

وابدى 46% ممن شملهم الاستطلاع تأييدهم لاصلاح قانون العمل مقابل 52% ابدوا معارضتهم. وتعارض غالبية من الفرنسيين (63%) اجراء الاصلاحات بواسطة مراسيم فيما يؤيد ذلك 35 بالمئة منهم.

وفي ما يتعلق بالتوظيف، حظيت مكافحة البطالة لدى الشباب بالاولوية مع 93% امام تبسيط آلية التوظيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (91%).

وتم اجراء هذا الاستطلاع عبر الانترنت بين 8 و10 اب/اغسطس بمشاركة 994 شخصا لا تقل اعمارهم عن 18 عاما، بحسب آلية الحصص، مع هامش خطأ يراوح بين 1,4 نقطة و3,1 نقاط.

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