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عبد الحميد حسن: «الأهلي معدي الناس وكنا بنسيب الكأس للزمالك»

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عبد الحميد حسن: «الأهلي معدي الناس وكنا بنسيب الكأس للزمالك» عبد الحميد حسن: «الأهلي معدي الناس وكنا بنسيب الكأس للزمالك»

التحرير

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أشاد عبد الحميد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، بتتويج النادي الأحمر ببطولة كاس ، أمس الثلاثاء، معلقًا: «كنا بنسيب الكأس للزمالك عشان نبعد العين مش أكتر».

وأضاف، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج « الأهلي»، الذي يقدمه عبر قناة النادي، «الأهلي فعلًا معدي الناس، وعمرو دياب نزل الأغنية دي في وقتها».

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واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».  

 

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التحرير

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