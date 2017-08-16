عبد الحميد حسن: «الأهلي معدي الناس وكنا بنسيب الكأس للزمالك»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد عبد الحميد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، بتتويج النادي الأحمر ببطولة كاس مصر، أمس الثلاثاء، معلقًا: «كنا بنسيب الكأس للزمالك عشان نبعد العين مش أكتر».

وأضاف، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «ستاد الأهلي»، الذي يقدمه عبر قناة النادي، «الأهلي فعلًا معدي الناس، وعمرو دياب نزل الأغنية دي في وقتها».

شاهد أيضا

واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».