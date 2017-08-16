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زعيم المعارضة الايرانية مهدي كروبي يبدأ اضرابا عن الطعام

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مصراوي Masrawy

زعيم المعارضة الايرانية مهدي كروبي يبدأ اضرابا عن الطعام

11:38 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

زعيم المعارضة الايرانية مهدي كروبي يبدأ اضرابا عن الطعام

زعيم المعارضة الايرانية مهدي كروبي

طهران - (أ ف ب):

بدأ زعيم المعارضة الايرانية مهدي كروبي، الذي يخضع للاقامة الجبرية منذ ست سنوات، اضرابا عن الطعام، الأربعاء، للمطالبة بتحديد موعد لمحاكمته، بحسب ما صرحت عائلته للاعلام المحلي.

وقالت زوجته فاطمة كروبي لموقع "سهامنيوز" المرتبط بالاصلاحيين: "اليوم وبعد أن أدى صلاة الفجر، بدأ كروبي اضرابا عن الطعام".

وذكرت أن مطلبه الأول هو مغادرة عناصر وزارة الاستخبارات لمنزله وازالة كاميرات المراقبة التي ثبتت فيه مؤخرا معتبرة انها "غير مسبوقة لا قبل ولا بعد الثورة الاسلامية 1979 في أي اقامة جبرية".

وأضافت أن المطلب الثاني هو "اجراء محاكمة علنية في حال استمرار الاقامة الجبرية"، مؤكدة أن كروبي "لا يقبل الا محاكمة عادلة" ولكنه يريد أن تكون علنية وسيحترم الحكم الذي تصدره.

وكان كروبي وزميله الزعيم الاصلاحي مير حسين موسوي مرشحين لانتخابات الرئاسة في 2009، التي اثارت نتائجها اشهرا من الاحتجاجات الحاشدة بسبب مزاعم أنها زورت لحساب الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد.

ووضع الرجلان في الاقامة الجبرية في 2011 لدورهما في الاحتجاجات التي قمعها النظام بقسوة، من دون توجيه اي تهم اليهما.

وفي مارس الماضي، قضت السلطات بحبس نجل كروبي الأكبر حسين كروبي لمدة ستة اشهر بتهمة "الدعاية ضد النظام"، بعد أن نشر رسالة وجهها والده إلى الرئيس الحالي حسن روحاني يدعوه فيها إلى اجراء محاكمة.

ودخل كروبي، البالغ من العمر 79 عاما، إلى المستشفى في وقت سابق من الشهر وخضع لجراحة في القلب، بحسب "سهامنيوز".

وآثار النائب الاصلاحي مصطفى كفاكبيان مسألة اضراب كروبي عن الطعام في البرلمان، الأربعاء، ودعا وزارتي الصحة والاستخبارات إلى التحرك.

هذا المحتوى من

AFP

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