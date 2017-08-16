بالأسماء.. نتيجة القبول بمدارس التمريض في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، نتائج القبول بمدارس التمريض بالمحافظة بعد إنهاء التنسيق بمراكز المحافظة الخمسة.

صرح بذلك الدكتور محمد موسى، مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة، والذي أشار إلى أن إجمالي عدد المقبولين بمدارس التمريض بالمحافظة هذا العام بلغ عدد 234 طالبًا وطالبة، وكان الحد الأدنى للقبول بجميع المراكز كالتالي:

نتيجة الخارجة 285.5 درجة للبنين، 284.5 درجة للفتيات، وبالنسبة لمركز الداخلة 282 درجة للبنين، و277.5 للفتيات، ومركز باريس 276 درجة للبنين، و257 درجة للفتيات.

أما مركز بلاط فجرى تحديد 274.5 درجة للبنين، و269 درجة للفتيات، والفرافرة 230 درجة للبنين، و255 للفتيات.