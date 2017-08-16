بالصور.. المنطقة الجنوبية العسكرية تدعم "الخارجة" بــ3 آلاف كرتونه غذائية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تسلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 3 آلاف كرتونه غذائية من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بمحافظة أسيوط، لتوزيعها بجميع أنحاء المركز بأسعار مخفضة.

وقال المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، إنه سيتم توزيع الكراتين الغذائية عل مدينة الخارجة وقُراها، وستباع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك ضمن الجهود المبذولة من جانب القوات المسلحة لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء.

وأضاف الطماوي، أن الوحدات المحلية والمنافذ المتنقلة التابعة للوحدة المحلية، ستتولى عملية البيع وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لجميع المواطنين وكي يتمكنوا من الاستفادة منها.