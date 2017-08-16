أخبار عاجلة

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. المنطقة الجنوبية العسكرية تدعم "الخارجة" بــ3 آلاف كرتونه غذائية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. المنطقة الجنوبية العسكرية تدعم "الخارجة" بــ3 آلاف كرتونه غذائية

11:19 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    55d7f4c881.jpg

  • عرض 4 صورة

    08cb64a284.jpg

  • عرض 4 صورة

    4d68ec2956.jpg

  • عرض 4 صورة

    e13ee25db3.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- إحباط تهريب 4.5 ملايين صاروخ وألعاب نارية بميناء الدخيلة

الألبوم التالى

بالصور- إحباط تهريب 4.5 ملايين صاروخ وألعاب نارية بميناء الدخيلة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تسلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 3 آلاف كرتونه غذائية من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بمحافظة أسيوط، لتوزيعها بجميع أنحاء المركز بأسعار مخفضة.

وقال المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، إنه سيتم توزيع الكراتين الغذائية عل مدينة الخارجة وقُراها، وستباع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك ضمن الجهود المبذولة من جانب القوات المسلحة لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء.

وأضاف الطماوي، أن الوحدات المحلية والمنافذ المتنقلة التابعة للوحدة المحلية، ستتولى عملية البيع وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لجميع المواطنين وكي يتمكنوا من الاستفادة منها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مصراوي" ينشر تفاصيل مصرع 5 أشخاص صعقًا بالكهرباء بأسيوط

    أخبار

  • القبض على موظف حكومي بحوزته سلاح ناري في الوادي الجديد

    أخبار

  • السيطرة على حريق بمزرعة الإنتاج الحيواني في الوادي الجديد

    أخبار

  • 4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

    أخبار

إعلان

510996e5f9.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية

هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية