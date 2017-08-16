الملك سلمان يأمر بإرسال طائرات لاستضافة الحجاج القطريين

(مصراوي):

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بالموافقة على ما رفعه له الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وذلك حسبما أفادت موقع قناة "العربية" الإخبارية.

وبحسب "العربية"، وجه بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي ضمن برنامج ضيوف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة، حيث أمر بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة.

جدير بالذكر، قد استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد للمملكة العربية السعودية، في قصر السلام في جدة، الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.